Zó ziet Brigitte Bardot (82) er nu uit

Actrice, fotomodel en zangeres Brigitte Bardot is in Europa een icoon voor de jaren 50. Net als de Amerikaanse Marilyn Monroe, te zien in bovenstaande video, inspireert zij tot op de dag van vandaag nog mensen.

Inmiddels is BB al 82 jaar oud en verschijnt ze niet vaak meer op grote evenementen. Ze is al een tijdje met pensioen uit de filmwereld en zit volgens de berichten vooral thuis met haar dieren. Hele recente foto’s zijn er dan ook niet van haar te vinden, maar zo zag ze er de afgelopen jaren uit.

Brigitte Bardot in 2007:

Brigitte in 2014 op het terras van haar huis:

Beeld: ANP, Brunopress