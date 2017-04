Dít is de vrouw achter de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron

Je hebt haar gezicht vandaag wellicht nog op het Journaal gezien. Brigitte Macron, de 64-jarige echtgenote van Emmanuel Macron (39), de grote favoriet bij de Franse presidentsverkiezingen. Wat weten we over deze vrouw?

Brigitte Macron, toen nog Brigitte Trogneux, ontmoette haar man Emmanuel in 1992. Zij was 39 en gaf les als lerares Frans en Latijn op een middelbare school. Hij was 15 en was een leerling op diezelfde school. Brigitte gaf ook les in drama, en Emmanuel zat bij haar in de theaterklas.

‘Niet zoals de anderen’

Over het moment waarop ze elkaar voor het eerst ontmoette, zei Brigitte: “Hij kwam auditie doen voor een rol in een toneelstuk. Ik vond hem geweldig, hij had zó’n aanwezigheid. Hij was niet zoals de anderen. Hij was gewoon geen adolescent, hij ging altijd met de leraren om.”

Affaire

Sinds dat moment was Brigitte een centraal figuur in het leven van de jonge Emmanuel. Ze trad op als een soort mentor, maar de bijzondere band groeide uit tot een romance. Brigitte scheidde om die reden van haar man, de vader van haar 3 kinderen.

Huwelijk

In 2007 trouwden Brigitte en Emmanuel, toen hij 29 jaar was. Marc Ferracci, de huidige campagneadviseur van de Macrons, was getuige bij het huwelijk. “Emmanuel zou dit avontuur nooit zonder Brigitte hebben kunnen doen”, zegt hij. “Haar aanwezigheid is essentieel voor hem.” Dat is ook precies wat Emmanuel Macron gisteravond in zijn verkiezingsspeech zei. Hij bedankte Brigitte omdat ze er altijd voor hem is. “Zonder haar zou ik niet zijn wie ik nu ben.”

Oma in spijkerjasje

Inmiddels zijn ze 20 jaar samen, waarvan 10 jaar getrouwd. Brigitte is in die tijd oma geworden van 7 kleinkinderen. Maar wel een moderne oma. “Een diep zongebruinde huid, peroxide-honingkleur haar, een dure designer handtas en een stel hoge hakken”, zo omschreef de Britse Vogue haar. Haar ‘signature look’ is een net jasje met een zwarte skinny broek.

Atypisch koppel

Het stel is zich ervan bewust dat hun relatie wenkbrauwen doet optrekken. “Ze zijn een atypisch koppel, maar dat maakt hun relatie juist sterk”, zegt Ferracci over zijn goede vrienden. De Macrons zijn erg open over hun leven, om de roddelbladen voor te zijn. Zo poseerden ze samen voor de covers van glossy tijdschriften, zelfs een keer in badpak en zwembroek. “We zijn geen klassieke familie, dat is waar”, zei Emmanuel op een politieke bijeenkomst. “Maar de liefde is er niet minder om.”

Actieve rol

Het echtpaar Macron deelt een passie voor literatuur en ze houden elkaars geest scherp, vertelde Brigitte ooit in een interview. Ze speelde een zeer actieve rol in de campagne voor de presidentsverkiezingen door haar man veel te helpen met zijn speeches en het plannen van zijn agenda. “Haar mening is belangrijk voor mij”, zei Emmanuel tegen een verslaggever. Brigitte noemt zichzelf graag ‘de president van zijn fanclub’. Als Macron gekozen wordt als president – en die kans lijkt groot – wil hij zijn vrouw een officiële rol geven.

