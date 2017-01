Waarom de Britse koninklijke familie geen achternaam gebruikt

De Britse koninklijke familie leidt een heel publiek leven, maar er is iets dat maar weinig mensen weten: hun achternaam. En om deze reden gebruiken ze die vrijwel niet.

Leden van het koninklijk huis hoeven hun achternaam ook helemaal niet te gebruiken. Ze zijn zo beroemd dat iedereen weet wie ze zijn. In het geval dat ze hun achternaam nodig hebben, op school bijvoorbeeld, dan kunnen ze zelfs kiezen uit verschillende opties.

House of Tudor

Vóór 1917 deed de koninklijke familie niet aan achternamen. Ze hadden hun voornaam en de naam van het huis of de dynastie waartoe ze behoorden, zoals ‘House of York’ of ‘House of Tudor’.

Windsor Castle

Toen koning George V in 1917 een aantal jaren op de troon zat, besloot hij de naam van het huis Saxe-Coburg-Gotha te veranderen in Windsor. Door de Eerste Wereldoorlog speelden er anti-Duitse gevoelens in de samenleving en de naam Saxe-Coburg-Gotha was van oorsprong Duits. Windsor was veiliger, want afgeleid van Windsor Castle, een van de residenties van het Britse hof.

Officiële achternaam

Maar koning George veranderde daarmee niet alleen de naam van de dynastie. Hij bepaalde ook dat Windsor voortaan de officiële achternaam van de koninklijke familie zou zijn.

Kleine verandering

Koningin Elizabeth, kleindochter van George V, voerde daarin een kleine verandering door. In 1947 was zij met Philip Mountbatten getrouwd. Het stel bepaalde in 1960 dat hun tak van de familiestamboom licht zou afwijken. Hun kinderen kregen namelijk een toevoeging aan hun achternaam: Mountbatten-Windsor.

Uitzondering

Er is een uitzondering: elk lid met de titel His Royal Highness Prince of Her Royal Highness Princess hoeft geen achternaam te gebruiken. Als ze willen, mogen ze Mountbatten-Windsor gebruiken, maar het is niet verplicht.

William en Harry Wales

Toch gebruiken niet alle Britse royals de achternaam Mountbatten-Windsor. Toen prins William en prins Harry in militaire dienst gingen, dienden ze onder de achternaam Wales. Hun vader is namelijk prins van Wales. En de dochters van prins Andrew, Eugenie en Beatrice, gebruiken soms de geografische naam York. Want prins Andrew is hertog van York.

Goede opties

Geen lid is dus verplicht om de officiële achternaam te gebruiken. En ze hebben de keuze uit tal van goede opties. Strikt genomen is hun achternaam Windsor, hoewel directe nakomelingen van de koningin Mountbatten-Windsor kunnen gebruiken als ze dat willen.

Sommige royals gebruiken regionale namen, maar de meeste houden het bij hun voornaam. Ook de kleine prins George en prinses Charlotte.

Bron: Travel and Leisure, beeld: Shutterstock