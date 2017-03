De Britse Tini Owens (65) is al tijden niet meer gelukkig in haar huwelijk. Ze wordt aan de lopende band bekritiseerd door haar man en ze hebben elkaar niets meer te vertellen. De vrouw wil een scheiding, maar die werd afgewezen door het gerechtshof.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat er nog steeds leven in het huwelijk zit en de vrouw dus niet van haar man mag scheiden. Die uitspraak heeft voor de nodige ophef gezorgd, want het komt zelden voor dat een rechter niet akkoord gaat met een scheiding. Maar in dit geval is het ook vooral de man die tegenstribbelt.

Affaire

De man vindt namelijk dat ze makkelijk nog een paar jaar samen kunnen genieten. Hij zegt ook dat hij niet vreemd is gegaan of zich op een andere manier heeft misdragen en daardoor ziet het gerechtshof geen juridische redenen om de relatie te verbreken. Om het verhaal nog bizarder te maken: het is de vrouw die vreemd is gegaan. Maar dat is voor de man dus geen reden voor een scheiding.De vrouw kan geen kant op. Ze woont sinds haar affaire uitkwam in hun tweede huis in Wales. Pas als ze daar 5 jaar woont, kan dat een reden zijn voor een scheiding. Het is niet bekend of de vrouw tegen de uitspraak ingaat.

Parlement

Op dit moment is het in Engeland niet mogelijk om te scheiden als geen van de twee een fout heeft begaan. Het parlement is aan het kijken of de huidige wetgeving nog wel past bij een tijd waarin huwelijken minder lang duren. Britse politici denken alleen dat mensen daardoor veel sneller gaan scheiden. In Nederland is dat niet het geval. Hier kan een scheiding aangevraagd worden als een huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Door deze formulering kan een scheiding eigenlijk bijna nooit geweigerd worden.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Volkskrant.nl. Beeld: Facebook.