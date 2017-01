Heftig: broer en zus komen om bij uitstrooien van as overleden moeder

Een vreselijk ongeluk tijdens de jaarwisseling in Groot-Brittannië. Een broer en zus zijn daar om het leven gekomen bij het uitstrooien van de as van hun moeder.

De twee waren bij een klif bij Kent in Groot-Brittannië om de as van hun moeder uit te strooien. Op nieuwjaarsdag werden hun lichamen onderaan de klif gevonden. Wat er precies is gebeurd, zal volgens de politie misschien wel nooit duidelijk worden. De agenten gaan er nu vanuit dat de tweeling is uitgegleden en doen verder geen onderzoek omdat de dood van de twee niets wijst op een misdrijf.

Gezin

De broer en zus zijn 59 jaar oud geworden en lieten geen gezin achter. Ze waren allebei hun leven lang vrijgezel en hadden geen kinderen.

