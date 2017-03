Broertjes zijn een jaar na het overlijden van hun moeder nog steeds ‘dakloos’

Auxilio en Maiky Lima uit Schiedam zitten met hun handen in het haar: nadat hun moeder vorig jaar op Moederdag plotseling overleed, hebben de broers nog steeds geen nieuwe woning gevonden.

De moeder van de jongens overleed in 2016 totaal onverwacht aan een hersenbloeding. De broers kregen al snel van de woningcorporatie te horen dat ze de woning moesten verlaten, omdat de huurwoning op naam van hun moeder stond.

Sleutels inleveren

”Er werd geen andere optie aangeboden door de woningcorporatie en we maakten ook geen kans op een urgentieverklaring”, vertelt Maiky. Precies twee maanden na het overlijden van hun moeder leverden ze daarom de sleutels van de woning in bij Woonplus.

Leven al nomaden

Maiky en Auxilio kregen van de woningcorporatie te horen dat ze zich konden inschrijven en reageren op het woningaanbod. Nu, bijna een jaar later, hebben de broers echter nog steeds geen nieuwe woning gevonden. ”Ondertussen leven mijn broertje en ik als nomaden, namelijk van huis naar huis”, aldus Maiky.

Reactie woningcorporatie

Een woordvoerder van Woonplus Schiedam laat in een schriftelijke reactie weten dat de woningcorporatie destijds met de familie alle mogelijkheden heeft onderzocht om tot de beste oplossing te komen. ”Verder willen we niet ingaan op deze kwestie, omdat Woonplus daarmee persoonlijke details in de openbaarheid zou brengen.”

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron en beeld: Hart van Nederland