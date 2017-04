Bruid heeft een bijzondere verrassing voor bruidsmeisjes

Bruid Meghan Butler had een heel bijzondere verrassing voor haar bruidsmeisjes. Ze had geen bloemen voor ze maar… puppies (net als in de video)! Geweldig voor de foto’s natuurlijk, maar er zat ook een mooie gedachte achter.

Meghan en haar kersverse man hebben 2 geadopteerde honden en katten en vinden dat alle dieren een liefdevol thuis verdienen. Daarom bracht Meghan 8 adoptiehondjes mee naar haar bruiloft in de hoop dat ze op deze manier sneller een baasje zouden vinden.

Bewustwording

“We houden allebei enorm van dieren. Het voelde goed om ze mee te nemen naar onze bruiloft”, vertelt Meghan aan People. “We vinden het mooi om op deze manier bewustwording te creëren voor de noodzaak van adoptie. Het was, naast het trouwen zelf natuurlijk, het mooiste deel van de dag.”

Bron: People. Beeld: iStock