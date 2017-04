Bruidegom krijgt een onplezierig huwelijkscadeau door deze ‘domme’ selfie

Deze Britse bruidegom wilde de avond voor zijn bruiloft nog even goed vieren. “Mijn laatste avond als vrijgezel”, twitterde hij met een selfie van zichzelf erbij. Maar hij had beter even zijn zonnebril af kunnen zetten, voordat hij de foto maakte…

“Vanaf morgen ben ik een getrouwde man”, schreef de man op Twitter. “Ik kan niet wachten om met mijn prinses te trouwen. Zo mooi.” Er kwamen al gauw reacties op zijn ‘romantische’ tweet met foto. Maar niet de reactie waar hij op zat te wachten.

Zonnebril

“Neem alsjeblieft contact met ons op, dan zullen we je een huwelijkscadeau sturen”, twitterde de wegpolitie van Northumbria. “Een boete van 200 pond en 6 strafpunten op je rijbewijs.” In de spiegeling van de zonnebril van de man was namelijk duidelijk te zien dat hij achter het stuur van zijn rijdende auto zat, toen hij de selfie nam.

@Geordie_aviator please get in touch and we’ll send you your wedding present. £200 fine & 6 points. #fatal4 https://t.co/mEk3GQ00gd — Operation Dragoon (@OpDragoon) 16 april 2017

Snelheidsmeter

Veel Twitteraars vroegen zich af of je echt een boete kan krijgen op basis van een selfie. Jazeker, was het antwoord van de politie, “wel als je ondertussen aan het autorijden bent.” Iemand vroeg zich af hoe ze konden bewijzen dat de man echt reed. “Door de weerspiegeling van de snelheidsmeter.”

Afgesloten

De bruidegom heeft vervolgens snel zijn Twitter-account afgesloten, maar zijn naam en woonplaats waren via zijn andere social media-accounts makkelijk te achterhalen. Of hij de boete echt op de deurmat zal krijgen, is niet bekend.

