Bruidegom gearresteerd voor inhuren van nepgasten op bruiloft

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het voor discussie kan zorgen als de een van het bruidspaar veel mensen uit kan nodigen op de bruiloft en de ander maar een paar mensen weet. Houd je het dan klein of niet? Daar had deze Chinese bruidegom een goede oplossing voor (dacht hij).

De man huurde namelijk acteurs in als bruiloftgasten en betaalde ze om zich als familie en vrienden voor te doen. Hij had ze alleen iets beter moeten inlichten, want toen de familie van de bruid aan de praat raakte met de acteurs begonnen ze al snel wat te vermoeden. De gasten konden namelijk niet vertellen hoe ze de bruidegom kenden.

Ouders

Ook de ouders van de bruidegom waren niet aanwezig bij de ceremonie. Het stel was voor de bruiloft al drie jaar samen, maar de vrouw vertelde dat ze nooit iets vreemds heeft gemerkt. Dat ze zijn vrienden nog nooit had ontmoet, kwam volgens de vrouw doordat ze hele verschillende vriendengroepen hadden. Waarom de man geen familie uitnodigde op zijn bruiloft is niet bekend en waarom de man nou precies is aangehouden, is ook niet helemaal duidelijk. Maar ze leefden vast niet lang en gelukkig…

