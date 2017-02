Het is de droom van veel vrouwen: bruidsjurken passen. Of je nou wel of niet gaat trouwen. Of als je bijvoorbeeld zelf je jurk maakt zoals Laura in de video. Normaal kun je natuurlijk niet zomaar de prachtige jurken passen, maar déze winkel maakt een uitzondering.

Veel vrouwen willen stiekem alleen maar trouwen omdat ze dan zo’n mooie jurk aan mogen. Omdat het misschien een tikkeltje overdreven is om daarom een hele trouwdag voor te organiseren, zou het perfect zijn als je in een winkel gewoon even zou mogen passen. Dat doen veel bruidswinkels helaas niet, maar Yalisa’s Bruidsmode in Apeldoorn wél.

Gat in de markt

Het idee van eigenaresse Susanne Koopman ontstond op een trouwbeurs waar ze veel vrouwen hoorden zeggen dat ze het zo jammer vinden dat ze niet gaan trouwen en dus geen trouwjurk aan kunnen. Een gat in de markt, dacht de eigenaresse. Sindsdien kun je in haar winkel terecht voor een dagje trouwjurken passen voor de lol. Voor 25 euro per persoon mag je drie uur lang je gang gaan in de bruidswinkel. Inclusief prosecco én heel veel foto’s. Per sessie krijgt de groep 300 tot 400 foto’s opgestuurd.

Prinses

Het kost de eigenaresse natuurlijk wel wat doordat jurken stuk kunnen gaan en de jurken naar de stomerij moeten na de passessie. Maar door duidelijke instructies zoals schoenen uit en vooral niet springen in de jurk, hoopt ze dat zo veel mogelijk te voorkomen. “Ik doe het om vrouwen zich even een prinses te laten voelen”, vertelt de eigenaresse aan AD. Interesse? Dan moet je wel even geduld hebben. Tot mei kun je in Apeldoorn niet meer terecht.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.