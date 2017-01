Man (54) heeft al 18 jaar buikpijn en dít is de reden

Een 54-jarige man uit Vietnam had al 18 jaar lang last van zijn buik en besloot toch maar eens naar de dokter te gaan voor een grondig onderzoek. En wat bleek?

Er zat een schaar in zijn buik die destijds was vergeten na een operatie. Ma Van Nhat kreeg in 1998 een auto-ongeluk en werd daarom geopereerd. De chirurg lette niet op en hechtte de man dicht zonder te controleren of hij al zijn gereedschap weer compleet had. Toen Ma Van Nhat onlangs een röntgenfoto kreeg, was de boosdoener van zijn buikpijn snel achterhaald. De schaar is tijdens een 3 uur durende operatie verwijderd en volgens de artsen ‘herstelt hij goed’. Er wordt nog gezocht naar de arts die de schaar destijds in de buik van de Vietnamees achterliet, maar hij heeft zich nog niet gemeld.

