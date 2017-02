Oud-deelneemsters BZV vertellen over emigreren voor de liefde

In de volgende aflevering van ‘Boer Zoekt Vrouw’ pakken 15 vrouwen hun koffer in om misschien wel voorgoed naar het buitenland te vertrekken voor hun favoriete boer. Maar emigreren voor de liefde is niet altijd makkelijk, weten oud-deelnemers Ingrid (Johan, Denemarken) en Karin (Wim, Tanzania) die in 2013 hun hart achterna gingen.

LEES OOK:

Bron & beeld: Shownieuws.