Carice van Houten herdenkt haar overleden vader

Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat de vader van Carice en Jelka van Houten overleed. Zijn dochters herdenken hem met een bericht op social media.

“Ik mis zijn mopperige, maar grappige, slimme, poëtische ziel,” schrijft Carice op Instagram bij een foto van vroeger. Haar zus deelt haar bericht.

Gemis

Theodore van Houten werd 63 jaar. Hij was een groot film- en muziekkenner en hij werkte als journalist, vertaler en musicoloog. In 2009 vertaalde hij de film Alice in Wonderland, waarvoor Carice de Nederlandse stem van Alice insprak. Zijn dochters plaatsten in De Volkskrant een jaar geleden een rouwadvertentie met de tekst ‘The End’, als verwijzing naar een film. Carice maakte een maand voor het overlijden van haar vader bekend dat ze zwanger was.

It’s a year ago today.. I miss his grumpy but funny, smart, lyrical soul ❤️papa Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 6 Apr 2017 om 11:17 PDT

