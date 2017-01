Carlo Boszhard openhartig over kinderwens

Presentator Carlo Boszhard heeft lang getwijfeld of hij ooit vader zou willen worden, maar in een interview met het tijdschrift ‘Story’ vertelt hij nu dat hij en zijn vriend Herald intensief naar voorlichtingsavonden over adoptie gaan. Ook in zijn eigen programma ‘Carlo’s TV-cafe’ liet de presentator al weten graag een gezin te willen.

Omdat er nog altijd veel landen zijn die negatief tegenover het homohuwelijk staan, is het voor Carlo en Herald best ingewikkeld om een kindje te adopteren. Ze focussen zich op Portugal, waar 2 vaders geaccepteerd worden. Daarnaast zegt Carlo in het interview met het weekblad dat ze ook best open staan voor een wat ouder kindje. “Daar staan we welwillend tegenover.”

Bron: Shownieuws, Story. Beeld: ANP