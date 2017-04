Zie jij welke BN’er Carlo Boszhard om heeft getoverd tot Robbie Williams?

Normaal gesproken is het Carlo zelf die omgetoverd wordt tot een andere ster (zie video), maar deze keer is het een BN’er die omgetoverd werd tot Robbie Williams. Maar wie is het?

Hoe goed wij ook keken, we konden niet raden wie er nou op de stoel zit naast Carlo. Is het Jeroen van de Boom? Dre Hazes? Nee, het is Thomas Berge die om werd getoverd tot Robbie Williams. Herken jij hem nog? Wij moesten wel even 5 keer kijken hoor.

Robbie Williams in the house #thomasbergebenjijhet? @thomasbergeofficial @carlostvcafe Een bericht gedeeld door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 2 Apr 2017 om 11:26 PDT

Bron en beeld: Instagram.