Zó ziet de cast van de film ‘Hair’ er nu uit

Vandaag is het de Internationale Dag van het Theater en waar kunnen we dat beter mee vieren dan met de musicals der musicals: Hair. De musical stond in 1969 voor het eerst in het theater en door het grote succes werd de musical in 1979 verfilmd.

In de film komen de grootste hits uit de musical als Let the Sunshine in en Aquarius natuurlijk ook voorbij en daarmee was de film ook een grote hit. De acteurs zijn inmiddels, net als de film, ook 38 jaar ouder en gaan nu zo door het leven:

Jeannie Ryan – Annie Golden

Sheila Franklin – Beverly D’Angelo

Lady in Pink – Charlotte Rae

Hud’s Fiancee – Cheryl Barnes

Lafayette – Dorsey Wright

Claude Hooper Bukowski – John Savage

Nicholas Ray – The General is helaas in 1979 overleden

George Berger – Treat Williams

Theaterclub

In Nederland staat de musical dit theaterseizoen ook weer in het DeLaMar Theater in Amsterdam met acteurs William Spaaij, Anouk Maas, Tommie Christiaan, Raffaëla Paton, Jeffrey Italiaander, Juneoer Mers, Lisanne Schut e.a. Wil je Hair in Amsterdam bezoeken? Bij de Libelle Musical & Theaterclub ontvang ontvang je een gratis rang-upgrade bij je kaartjes.

#hairmovie 🎬☮️🔝 Een bericht gedeeld door Danijel Grujic (@mr_black989) op 17 Jan 2017 om 1:58 PST

