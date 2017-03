Chantal Janzen straalt in prachtige jurk op rode loper

Een televisieprogramma, een eigen tijdschrift en ook nog eens een film: Chantal Janzen zit niet stil (zie video). Vanavond gaat in Amsterdam de film ‘Het Verlangen’ in première en Chantal ging in een prachtige jurk de rode loper op.

Voor de actrice de zaal in ging, poseerde ze uitgebreid op de rode loper met acteurs Gijs Naber en Alex Klaasen. Chantal draagt vanavond een prachtige zalmroze jurk die haar fantastisch staat.

Film

In ‘Het Verlangen’ speelt Chantal de rol van Brigitte, een niet zo hele slimme vrouw met plat Amsterdams accent die moet doen alsof ze een literaire bestseller heeft geschreven. Vanaf volgende week donderdag is de film te zien in de bioscoop.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.