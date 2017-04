Charlotte (22) sportte meer dan 20 keer per week en toen gebeurde er dít

Het is natuurlijk hartstikke goed om regelmatig in de sportschool te staan of te sporten met Lot (zie video), maar je kunt ook té fanatiek zijn. De 22-jarige Charlotte was een paar jaar geleden echt verslaafd aan sporten en stond wel een paar keer per dag in de sportschool.

Het meisje uit Amersfoort had vier jaar geleden wat problemen met haar gewicht en zag dat het sporten echt hielp om de kilo’s eraf te krijgen. Dat voelde goed en daarom ging ze steeds meer sporten. Daardoor ontwikkelde ze onbewust een eetstoornis. Eerst ging ze twee keer per week, maar al snel had ze het niet meer in de hand en stond ze elk moment dat ze vrij had in de sportschool.

Heftige pijn

Dat zóveel sporten ook niet goed is voor je lichaam heeft Charlotte geweten. Omdat ze geen rust nam, kreeg ze na een tijdje heftige pijn in haar botten. Toch bleef ze doorgaan. Haar familie had niet in de gaten dat ze zoveel aan het sporten was, maar gelukkig werd er door de sportschool ingegrepen en belden zij de moeder van het meisje. Charlotte kreeg uiteindelijk hulp van een sportpsycholoog en kickte daarmee af van het sporten. Nu gaat ze nog maar één keer per maand naar de sportschool en is ze gaan paardrijden.

Hulp zoeken

Charlotte deelt haar verhaal om anderen te waarschuwen. “Ben je net zo verslaafd aan sporten als ik? Dan is er iets aan de hand en moet je hulp zoeken”, vertelt het meisje aan EditieNL.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.