Dít eet Christie Brinkley op een dag om er zo fantastisch uit te blijven zien

In 1979 stond model Christie Brinkley voor het eerst in badpak op de cover van ‘Sports Illustrated’ en dit jaar is ze op 63-jarige leeftijd weer terug. Hoe ze er zo fantastisch uit blijft zien? Door dít te eten op een dag.

Op haar nieuwste cover voor Sports Illustrated ziet de vrouw er nog steeds fantastisch uit. Als je niet zou weten dat de vrouw al boven de 60 is, zou je haar zo 30 jaar minder geven. En daar komen geen gekke diëten bij kijken. Aan verschillende tijdschriften heeft ze verteld wat ze zoal eet op een dag. Zo vertelt ze dat ze veel verschillende (en gekke!) dieëten heeft geprobeerd: van alleen maar sap tot een grapefruit voor alles wat ze at. Maar het enige wat werkt voor haar is een goed uitgebalanceerd dieet.

Ontbijt

Ze begint de dag met een glas warm water met citroen, honing en een beetje cayennepeper. Daarbij eet ze een stevig ontbijt van schapenyoghurt met blauwe bessen, zwarte bessen, frambozen, papaya, chiazaad, havermout en walnoten. Als ze wat extra proteïne nodig heeft, eet ze een eiwitomelet met spinazie en champignons. Tussen het ontbijt en de lunch eet ze vaak een appel.

Lunch

Dan is het lunchtijd en eet Christie vaak een salade met bonen of een graanproduct dat over was van het eten de vorige avond. Later op de middag drinkt ze dan nog een verse sap van boerenkool, limoensap, sinaasappelsap en avocado en eet ze een mix die ze zelf maakt van pompoenpitten, walnoten en andere noten.

Diner

Het model eet helemaal geen vlees. Vanaf haar twaalfde is ze al vegetariër. Haar favoriete avondmaaltijd bevat dan ook geen vlees, maar wel bruine rijst, linzen, geroosterde paprika, venkel en zoete aardappel. Daar eet ze dan vaak nog een salade bij en af toe drinkt ze een goed glas rode wijn.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Brunopress.