Catherine Keyl ligt momenteel zwaar onder vuur. De reden hiervoor? Een column die de presentatrice onlangs schreef over haar tegenvallende diner in een peperduur restaurant in Parijs

Het toeval wil dat haar ervaringen wel héél erg lijken op die van de Britse recensent en Master Chef-jurylid Jay Rayner, en die is dan ook ‘not amused’. Catherine is zich echter van geen kwaad bewust…

Bron en beeld: Show.nl