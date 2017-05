Zo zag Conchita Wurst eruit voordat ze Conchita Wurst werd…

Terwijl iedereen aan de buis gekluisterd zit voor het Eurovisie Songfestival, hebben wij voor de laaaange wachttijden tussendoor even uitgezocht hoe Conchita Wurst er eigenlijk uitzag voordat ze, nou ja, Conchita Wurst was.

Even een geheugenopfrisser: in 2014 deed Conchita iedereen risen like a phoenix toen ze op het podium verscheen in een lange witte shiny (want -hallo- songfestival) glitterjurk, mét baard én lange lokken én overdadige make-up. Waar wij massaal met onze onze vlaggetjes wapperden en gilden dat ze onze “spirit lady” was, zagen Wit-Rusland en Oekraïne Conchita als het ul-tie-me bewijs dat heel Europa in de verdoemenis was gestort. Moreel verval schreeuwden ze, en hadden ze het beeld maar op zwart gezet toen de duivelin op het scherm verscheen.

Winnares

De arme Conchita heeft gelukkig naar eigen zeggen een olifantenhuid, en liet het allemaal moeiteloos van zich afglijden. The winners takes it all, om maar een andere door het songfestival groot geworden band te citeren. Na een lange trits “DOUZE POINTS AUTRICHE” werd ze glorieus met 290 punten tot winnares verkozen.

The Common Linnets

In Nederland deed dat wel een heul klein beetje pijn: Ilse de Lange en Waylon gitaarden erachteraan met 238 punten. Had Ilse maar een baard gehad, pfff, twitterden we hier in Holland. Gelukkig hielpen ‘The Common Linnets’ elkaar door het grote verlies heen, door samen, als twee vrolijke troubadours, zingend de wereld over te trekken – handig gebruik makend van hun nieuw verworven roem.

GRAPJE.

Conchita vs. Tom

Ach, ouwe koeien, dat was 2014, hoog tijd dus om nu dan maar (terwijl OG3Ne waarschijnlijk driestemmig de sterren van de hemel staat te zingen) je nieuwsgierigheid te bevredigen wat betreft Wurst. En omdat het nou eenmaal fijn is om vergelijkingsmateriaal te hebben: dit is Conchita zoals we haar kennen…

Fabulous 😍 @conchitawurst #TheUnstoppables #ConchyMusic #ConchyFashion #ConchitaWurst #ConchitaWurstQueen Een bericht gedeeld door Conchita Wurst (@conchitawurstqueen) op 23 Nov 2014 om 12:40 PST

En als Conchita heel erg haar best heeft gedaan, dan ziet ze er ook weleens zo uit. Niet echt een outfit voor doordeweeks, denken we. Want stel je dit even voor in de rij bij de Albert Heijn:

#tomneuwirth Een bericht gedeeld door Karina RusUnstoppables (@kaleria.joseph.dun) op 22 Okt 2015 om 8:48 PDT

Ze dúrft wel! Of hij: Wurst kwam ter wereld als Tom Neuwirth namelijk. En dan nu eindelijk het moment waarvoor jullie eigenlijk op het bericht hebben geklikt: zó zag Tom er vóór het tijdperk Conchita uit…

#tomneuwirth Een bericht gedeeld door Karina RusUnstoppables (@kaleria.joseph.dun) op 22 Okt 2015 om 8:48 PDT

Wow.

Our amazing Tommy at “Starmania”💕 #ConchitaChallenge #conchitawurst #tomneuwirth #beardedlady #starmania Een bericht gedeeld door Conchita💫-Austrian Fanpage💗 (@conchitasuperstar) op 26 Okt 2014 om 7:47 PDT

Say it sister.

In de categorie: wilde je toch stiekem weten 😉 Veel plezier met de rest van het Eurovisie Songfestival!

LEES OOK:

Bron: Grazia, Instagram. Beeld: Brunopress

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.