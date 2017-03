Confronterend: dít doet racisme met kinderen

Racisme is iets wat helaas vandaag de dag nog steeds speelt. Om mensen bewust te maken van de impact die discriminerende boodschappen hebben op onze jeugd, heeft de Belgische stad Gent een bijzonder confronterende filmpje gemaakt.

In de video lezen kinderen van migrantengezinnen verschillende racistische uitspraken voor. De kinderen doen dit alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is het natuurlijk niet. De stad Gent hoopt door middel van een social media campagne de ‘alledaagsheid’ van racisme aan te kaarten.

Ervaringen racisme

Onder de hashtag #geefme1minuut roept de stad mensen massaal op om hun ervaringen met racisme te delen. Het doel? Mensen bewust maken van de mate waarin racisme nog steeds dagelijks een rol speelt in de samenleving.

Maatschappelijk aanvaard

Volgens VZW Jong worden jongeren zo vaak racistisch aangesproken dat dergelijke uitlatingen tegenwoordig ‘gewoon’ zijn geworden: “Sommige jongeren in ons jeugdhuis denken dat het maatschappelijk aanvaard is, omdat er zo weinig op gereageerd wordt”, zegt jeugdwelzijnswerker Patrick Legein.

Bron: De Morgen. Beeld: KIJK