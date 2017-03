Waarom je contactlenzen nooit moet afspoelen met kraanwater

Veel lenzendragers maken weleens hun lenzen schoon met kraanwater omdat ze even geen lenzenvloeistof bij de hand hebben. Het verhaal van Sigrid Muusse bewijst dat dit écht geen goed idee is. Misschien is een bril mét leuke brilhanger een beter plan (zie video)?

Sigrid (52) draagt al sinds haar achttiende harde lenzen. Ze reinigt ze elke dag goed, spoelt ze onder de kraan en bewaart ze dan netjes in vloeistof. “Zo heb ik het geleerd”, vertelt ze aan HLN. In juni vorig jaar kreeg de vrouw last van haar oog. Ze dacht aan een oogontsteking, maar bij de oogarts blijkt dat de vrouw een hardnekkige parasiet heeft. Geen reden voor de paniek volgens de vrouw. Het ergst vond ze dat ze 6 tot 8 weken geen lenzen mocht dragen.

Transplantatie

Maar de druppels die ze kreeg, hielpen niet en de klachten bleven. De vrouw ondergaat een hoornvliestransplantatie, maar toch komt de parasiet weer terug. Zelfs een tweede transplantatie heeft niet het gewenste resultaat. Dat was het begin van het einde voor het oog en al snel verdween het oogwit van de vrouw. Er was daardoor nog maar een oplossing mogelijk: het oog moest verwijderd worden. Dat was heel zwaar voor de vrouw. “Dit oog had mij 51 jaar zicht gegeven en nu wordt het afgedankt”, vertelt ze.

Waarschuwen

Het liefst zou ze nu een bril dragen voor haar andere oog, maar doordat deze een afwijking aan het hoornvlies heeft, kan ze alleen een lens dragen. Die maakt ze nu extra goed schoon met middeltjes zodat het altijd schoon is. En uiteraard spoelt ze deze niet meer af met water. Door haar verhaal te delen wil de vrouw mensen waarschuwen en hoopt ze dat mensen contactlenzen niet meer met water afspoelen. Want dat kan dus hele ernstige gevolgen hebben.

Sigrid Muusse spoelde haar lenzen af met kraanwater. Door een parasiet is ze haar rechteroog kwijt. “Pure horror.” https://t.co/zIETps8Pio pic.twitter.com/MssDo0a9m6 — Topics BE (@TopicsBE) 28 maart 2017

Bron: HLN.be. Beeld: Twitter.