Hier opent de eerste cookie dough bar van Nederland in mei haar deuren

Het lekkere van koekjes bakken is niet de geur van verse koekjes in je keuken, nee dat is stiekem snoepen van het rauwe koekjesdeeg dat je net perfect hebt uitgerold (zie video). Vind jij dat ook? Dan hebben we héél goed nieuws.

In Amerika bestaat het uiteraard al, maar nu krijgen we een Nederland ook een heuse ‘cookie dough bar’. Een bakkerij waar je kunt genieten van vers koekjesdeeg (veilig om te eten) met de lekkerste toppings.

Adres

En…de Rotterdammers hebben geluk. In mei opent de winkel hier haar deuren. Waar precies kunnen we je nog niet vertellen, maar we beloven dat we waar daarop terug komen. Voor nu dromen we alvast weg bij deze heerlijke creaties:

Zorgeloos koekjesdeeg eten… met jouw favoriete toppings: dough it your way! Eat me. Bake me. #bakersdough #justdoughit Een bericht gedeeld door Baker’s Dough (@bakersdough) op 28 Feb 2017 om 8:39 PST

Douuuuugh my god: weet je hoeveel Cookie Dough je kunt kopen voor de prijs van een vliegticket?! Dat dachten wij bij @bakerandmoore ook… dus skip the line en NY en come get jouw eigen Dough creatie vanaf mei in hartje Rotterdam! What are you going to dough?! #bakersdough #justdoughit Een bericht gedeeld door Baker’s Dough (@bakersdough) op 1 Mrt 2017 om 12:43 PST

Bron: Culy.nl. Beeld: Instagram.