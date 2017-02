Ouders boos: dader verkrachting (10) gaat gewoon naar school

Een Australisch jongetje van 10 heeft de verkrachting van een 8-jarig jongetje bekend. In afwachting van de rechtszaak gaat hij gewoon naar school. Boze ouders zijn bang dat de jonge dader opnieuw in de fout gaat.

De verkrachting gebeurde eind vorig jaar in Perth. De 10-jarige verdachte heeft niet alleen een bekentenis afgelegd, maar geeft bovendien toe dat hij zijn 8-jarige slachtoffertje met de dood heeft bedreigd.

Psychologisch onderzoek

De rechtszaak is vertraagd omdat de jeugdrechter ernstig twijfelt aan de geestelijke vermogens van de dader. Hij vermoedt dat de jongen van 10 niet in staat is om te bevatten wat hij heeft gedaan. De rechter wil aanvullend psychologisch onderzoek laten doen.

Oogje in het zeil

De school heeft 2 veiligheidsmedewerkers aangesteld die een oogje in het zeil houden. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan, ook als ze verdacht worden van een misdrijf.

Veilig

Ouders zijn boos en willen de garantie dat hun kind veilig is op school. Ze geloven niet dat de dader daadwerkelijk onder permanent toezicht staat. Het slachtoffertje zit op een andere school. De rechtszaak is uitgesteld tot volgende maand.

