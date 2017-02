De dag nadat – Roos Schlikker eruit ging bij ‘Wie is de Mol?’

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Libelle’s columnist Roos Schlikker het populaire programma ‘Wie is de Mol?’ moest verlaten. “Ik kan slecht liegen en vond het heel lastig om mijn verhaal buiten mijn man met niemand te kunnen delen.”

Tekst gaat verder onder video.

Video: dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2017.

Nadat Roos te horen kreeg dat ze het programma moest verlaten, ging 14 uur later haar vlucht vanuit Amerika terug naar Nederland. “Terwijl het vliegtuig uren en uren over zee vliegt, daalt het besef in dat ik echt naar huis ga. Mijn kinderen heb ik vreselijk gemist; ik ben nog nooit 10 dagen bij ze weggeweest en ik heb zin om ze te zien. Ze zijn naar school en de opvang vandaag, maar ik weet al dat ik ze vanmiddag eerder ophaal. Tegen de tijd dat ik land op Schiphol ben ik kapot. Ik heb de afgelopen week weinig geslapen en de vlucht hakt erin. Iemand van de productie wacht me op en zet me thuis af. Mijn man vindt het heerlijk dat ik er weer ben. Ik loop over van verhalen en schiet vol als ik hem vertel over de exit. Het zit me blijkbaar nog steeds hoog. Ik haal mijn kinderen op en sluit ze in mijn armen. ’s Avonds barbecueën we op het balkon. Er logeert een Canadese vriend van mijn man bij ons – omdat ik er toch niet zou zijn leek dat een goed idee – maar ik merk dat ik geen zin heb in een vreemde in mijn huis. Ik ben te moe. Om 10 uur ga ik naar bed en val ik als een blok in slaap.”

Hoe gaat het nu?

“Het was vorig jaar mei dat ik voor Wie is de Mol? in Amerika was. Na mijn vroege vertrek mocht ik tot november tegen niemand vertellen dat ik een van de deelnemers was van het programma; dat werd pas tijdens de persdag in november bekend gemaakt. Ik kan slecht liegen en vond het heel lastig om mijn verhaal buiten mijn man met niemand te kunnen delen. Vriendinnen vroegen hoe het in mijn schrijvershuisje in Italië was geweest, ja, wat zeg je dan? Ook zag ik de andere kandidaten van Wie is de Mol? soms, ik ging bijvoorbeeld naar een voorstelling van Thomas Cammaert, maar we mochten niet laten zien dat we elkaar kenden.”

Geen idee

“Over hoe het verder was gegaan met het programma wist ik niet, het is verboden om daarover te praten. Mensen vragen me nu, nu Wie is de Mol? wordt uitgezonden, vaak wie er gaat winnen, maar eerlijk: ik weet het niet. Elke zaterdag ga ik naar VondelCS in het Amsterdamse Vondelpark, waar MolTalk wordt uitgezonden. Daar kijk ik met de andere deelnemers in een apart zaaltje samen naar de uitzendingen. Heel gezellig en de groep voelt nog steeds als een soort familie. Zo leven we toe naar de finale, die voor mij net zo spannend is als voor iedereen!”

LEES OOK:

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: Brenda van Leeuwen & Michel Schnater