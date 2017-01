Leuk dat hij zo anders is dan ik, dacht Marieke (38) toen ze Jeroen (41) leerde kennen. 15 jaar en 2 kinderen later was hun relatie op sterven na dood. Ze besefte: hier komen wij niet uit zonder professionele hulp.

December 2015: Valkuilen

Nog niet zo lang geleden realiseerde ik me dat de dingetjes die ik in het begin al niet zo leuk vond aan Jeroen, zijn uitgegroeid tot grote irritaties. Als je goed oplet, kun je volgens mij al in het begin van je relatie zien wat de valkuilen gaan worden. In die eerste fase voel je al aan waar het schuurt, maar dan ben je verliefd en heb je nog de illusie dat dingen gaandeweg wel veranderen.

Toen Jeroen en ik elkaar 15 jaar geleden leerden kennen, ik was 23 en hij 26, viel ik op zijn mannelijkheid. Hij was stoer, sportief en sterk. Hij deed aan bergbeklimmen, reed motor en kon mij optillen alsof ik een veertje was. Ik voelde me veilig bij hem. Hij was een rationele man. Dat vond ik leuk, want ik ben zelf een gevoelsmens. Toch vond ik zijn redeneringen al vrij snel soms wat simpel. Jeroen was van het doen, niet van het praten. Ook meed hij het liefst confrontaties. Ruzie vond hij verschrikkelijk, terwijl ik een stevige clash op zijn tijd juist nodig vond om de lucht te klaren. Verschil moet er zijn, dacht ik toen nog optimistisch, we vullen elkaar juist mooi aan.

15 jaar, een koophuis en 2 kinderen later was er van dat optimisme nog weinig over. Onze relatie was voor mijn gevoel op sterven na dood. We hielden ons gezin draaiende en deden daarnaast vooral onze eigen dingen. Ik miste een connectie met Jeroen. Ik miste iemand die me voedde, inspireerde. Hij was de vader van mijn kinderen, een fantastische vader, en ik vond hem nog steeds aantrekkelijk. Maar gaandeweg was ik mijn interesse in hem verloren. Ik begon me van hem los te maken, ging alleen de stad in, verkoos een yogaretraite boven een weekendje samen weg. Hij liet me gaan. We hadden ook nog amper sex. Soms deed Jeroen een toenaderingspoging, maar ik wees hem dan af. Daar voelde ik me vervolgens weer schuldig over, maar geen van ons durfde erover te beginnen. Ik herinner me nog dat we samen een keer naar een film zaten te kijken waarin een opwindende scène voorkwam. Het ongemak tussen ons was bijna tastbaar. Heel verdrietig eigenlijk; we werden met onze neus op ons niet bestaande sexleven gedrukt, maar waren geen van beiden in staat om de pijnlijkheid ervan te benoemen.

Uiteindelijk was ik degene die zei: we moeten met iemand gaan praten. Ik had het punt bereikt dat ik begon te fantaseren over een leven alleen. Over uit elkaar gaan. Een vriendin, zelf pas gescheiden, drukte me op het hart om de handdoek niet zomaar in de ring te gooien. Zij ondervond aan den lijve de minder leuke kanten van het alleenstaand ouderschap. Een andere vriendin wist een goede therapeut. Op een avond, toen onze dochters in bed lagen, zei ik tegen Jeroen: “Ik wil samen in therapie. Ik wil onze relatie niet zomaar opgeven, maar ik heb geen idee hoe wij elkaar weer moeten vinden.” Ergens was ik bang voor zijn reactie. Ik dacht dat hij met zijn instelling (‘Je hangt de vuile was niet buiten’) dit idee resoluut zou afwijzen, maar verrassend genoeg zag ik iets van opluchting in zijn ogen. 3 weken later zaten we bij de therapeut.

Januari 2016: Op de bank

Als ik nu terugdenk aan onze eerste afspraak, moet ik lachen. Zoals wij toen op de bank zaten, dat was typerend voor onze relatie. Het ongemak droop ervan af. Toen Petra, de therapeut, ons op de man af vroeg met welke reden we bij haar hadden aangeklopt, begonnen we zenuwachtig te giechelen. “Ga jij maar eerst”, zei ik tegen Jeroen. Ik durfde hem bijna niet aan te kijken. Als we in onze vertrouwde omgeving waren, was ons samenzijn vanzelfsprekend. Maar hier op de bank, terwijl vreemde ogen ons observeerden, merkte ik ineens hoe weinig verbondenheid er tussen ons was. Dat ik geen idee had wat er in zijn hoofd omging. Jeroen vertelde dat het mijn idee was geweest om met iemand te gaan praten, en dat hij opgelucht was geweest toen ik het voorstelde. Hij had natuurlijk ook al heel lang van alles aangevoeld: het gebrek aan contact, dat ik steeds meer mijn eigen gang ging. Maar hij durfde er niet over te beginnen omdat hij bang was dat ik weg zou gaan. Dat ik hem zou afwijzen als hij het zou benoemen. En hij wilde mij niet kwijt. Terwijl hij dat zei, keek Jeroen mij aan. Ik zag tranen in zijn ogen. “Ik heb het gevoel dat ik op mijn tenen loop”, zei hij. “Ik ben me ervan bewust dat ik Marieke vaak niet kan geven wat ze nodig heeft. Maar eerlijk gezegd heb ik ook geen idee wát ze nodig heeft.” Toen was het mijn beurt. Of ik kon aangeven wat ik van Jeroen nodig had. “Gewoon, open met elkaar communiceren”, zei ik. Ik wilde oprechte interesse. Eerlijk kunnen praten over je gevoelens en emoties. Dat miste ik bij hem.

Die eerste sessie was vooral een inventarisatie van wat er speelde tussen Jeroen en mij. Petra stuurde het gesprek, hield ons af en toe een spiegel voor (“Zie je wat je doet? Je vult het voor hem in.”) en legde haar manier van werken uit. Haar zienswijze is dat ervaringen in je jeugd bepalen wat voor besluiten je neemt over jezelf en je omgeving. Die besluiten, positief of negatief, zijn van invloed op de kwaliteit van je verdere levensloop. Petra helpt om onbewuste aannames over jezelf en je omgeving te analyseren en de niet-functionele aannames om te buigen. Door middel van gezamenlijke sessies, maar ook met een of twee individuele gesprekken. Ik geloof dat we anderhalf uur later allebei een beetje lichter in de auto stapten. Omdat we nu hulp hadden, niet helemaal alleen meer door hoefden te ploeteren. Het voelde ook goed dat we elkaar kwetsbaar hadden gezien. En we beseften dat het geen gebrek aan liefde was waardoor onze relatie nu niet functioneerde, maar dat onze patronen ons in de weg zaten. Iets waar we zelf wat aan konden doen. Dat gaf hoop.

April 2016: Onvoorwaardelijk

Het grootste verschil met een paar maanden geleden: er is veel meer begrip voor elkaar. Dat komt doordat we inzicht hebben gekregen in onze eigen mechanismen. Die beïnvloedden de manier waarop wij op elkaar reageerden enorm. Zo had Jeroen zichzelf aangeleerd dat het uit de weg gaan van een confrontatie de slimste manier is om te overleven. Hij is opgegroeid in een gezin waar veel ruzie was en was daar de bemiddelaar. Zo leerde hij voor anderen te denken en zijn gedrag daarop aan te passen. Dat is precies wat er in onze relatie gebeurde: hij paste zich aan mij aan en ik verloor daardoor mijn interesse.

Mijn eigen patroon was min of meer tegenovergesteld. Ik leerde in mijn jeugd dat liefde ontvangen niet vanzelfsprekend is. Dat je ervoor moet werken, je best moet doen, erom moet vragen. In Jeroen vond ik het tegenovergestelde van wat ik gewend was: een veilige basis, iemand die onvoorwaardelijk van mij hield. In het begin was dat heerlijk, maar hoe meer hij zichzelf begon weg te cijferen, hoe minder interessant ik hem vond. Ik miste de wrijving, de spanning en de strijd, de dingen die ik kende. Deze inzichten kregen we in de individuele gesprekken met Petra. Als we die sessies met elkaar bespraken, kwamen er eindelijk gesprekken tussen ons op gang. Precies wat ik zo had gemist. Zo vertelde Jeroen me op een avond nadat hij zelf bij Petra was geweest dat hij de hele dag in zijn hoofd bezig was om het mij naar de zin te maken. Hij probeerde zich voor te stellen hoe ik me voelde, wat ik dacht, en daarop te anticiperen. Als ik voor de zoveelste avond achter elkaar weg wilde, leefde hij zich in en dan kon hij begrip opbrengen voor mijn keuze. Dat speelde zich allemaal in zijn hoofd af. En ik me maar ergeren aan zijn desinteresse! Ik dacht dat het hem allemaal niet uitmaakte, dat hij het wel best vond. Ten einde raad begon ik dan maar ruzie te maken, precies wat hij uit alle macht probeerde te vermijden. Tijdens een van die gesprekken, thuis voor de haard, trokken we een fles wijn open en zaten tot ver na middernacht te kletsen. Daarna hadden we sex, voor het eerst na ruim een half jaar. Eerlijk is eerlijk, daar was wel die fles wijn voor nodig. Maar wat maakt het uit, het gebeurde tenminste weer.

September 2016: Tranen van liefde

Alles bij elkaar zijn Jeroen en ik driekwart jaar bij Petra geweest, met steeds langere tussenpozen tussen de afspraken. Dit najaar hebben we onze therapie afgesloten. Een van de momenten die me het meest is bijgebleven uit onze sessies, was toen Petra vroeg wat de ander je gaf of had gegeven in de afgelopen jaren. Toen Jeroen begon te vertellen, kon ik alleen maar huilen. Tranen van liefde, maar ook van verdriet. Omdat ik uit het oog was verloren hoeveel deze man van mij houdt. Hij vertelde hoe hij mij bewonderde. Als moeder, maar ook als krachtige, onafhankelijke vrouw. Hij noemde me wijs en sterk en vertelde dat hij door mij zachter was geworden en meer in contact stond met zijn emoties. Dat ik hem had geleerd wat liefde was. Het klinkt stom, maar het voelde als erkenning. En dat is ook een behoefte van mij die stamt uit mijn jeugd, de hang naar erkenning en bevestiging. Omdat ik die als kind nooit heb gekregen. Ik zocht dat bij Jeroen, en hij deed niet anders dan mij erkenning geven. Op zijn eigen ‘non-communicatieve’ manier.

Petra gaf ons inzicht in ons eigen gedrag, en daarmee gaf ze ons ook de verantwoordelijkheid voor onze eigen emoties en gevoelens. Jeroen leerde dat zijn angst voor afwijzing hem belemmerde. En dat zijn pleasende gedrag er vooral op gericht was om die afwijzing te voorkomen. Ik leerde inzien dat ik het waard ben om liefde te krijgen en dat ik die in de eerste plaats aan mezelf moet geven. We kunnen de patronen nu bij onszelf herkennen, en er verantwoordelijkheid voor nemen voordat we ernaar gaan handelen. Daar helpen we elkaar ook bij. Als ik merk dat ik me niet gezien voel en daardoor in de ‘ruzie-modus’ schiet of me juist van Jeroen verwijder, benoem ik dat: “Liefie, ik wil graag vertellen wat ik vandaag heb meegemaakt. Zullen we straks even kletsen?” Dan nemen we daar een moment voor.

Komend voorjaar hebben we een reis gepland, we gaan met ons dochters van acht en 5 jaar 2 weken naar Marokko. Ik verheug me daar nu al op. En dat is het mooiste wat deze therapie me heeft gegeven: zin in onze toekomst samen.

