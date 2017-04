Als in een jongensboek: Dani (12) vindt grote kluis mét inhoud in vijver

Het zou je maar gebeuren. Ben je met je vismagneet op zoek naar een schat en dan vind je er ook nog één. Het overkwam de 12-jarige Dani Brevink uit Haaksbergen. Hij vond een grote kluis.

Zelf hoopte hij dat er een miljoen in zou zitten, maar dat bleek helaas niet het geval. Het had zomaar gekund, want zoals je op de foto kunt zien heeft Dani een joekel van een kluis opgedoken.

Liever magneetjes op de koelkast dan ermee vissen naar schatten? De leukste magneetjes maak je gewoon zelf (zie video).

Helaas dus geen miljoen, maar wel gouden en zilveren sieraden en een stapel belangrijke papieren. Het bleek te gaan om een gestolen kluis uit 2014. De kluis zelf staat bij het grofvuil, maar de inhoud is ondertussen weer terug bij de eigenaar. Dani: “Ik heb gehoord dat hij er heel blij mee is, want het heeft emotionele waarde. Ik zou die meneer nog wel eens willen zien.”

Magneetvissen

Een visser wees Dani op ‘iets’ dat hij in het water had zien liggen. Dani is toen meteen met zijn moeder gaan zoeken en had in één keer beet. Magneetvissen werkt wel een beetje verslavend, Dani wil er als het kan zelfs zijn beroep van maken: “Misschien kan ik hier wel geld mee verdienen!” Eerder vond de jongen al een verkeersbord in dezelfde vijver. Wat hij de volgende keer hoopt op te vissen? “Een koelkast!”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: AD.nl