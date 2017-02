Elke dag vlees eten? Beter niet. Dat zegt ook hoogleraar voeding Martijn Katan in bovenstaande video. Minderen met vlees is beter voor jezelf én voor het milieu. Maar Daphne Deckers at gisteren geen vlees om een heel andere reden…

De presentatrice deelde gisteren op Instagram een foto van een vleesverpakking die haar even op andere gedachten bracht. Voor haar dus even geen vlees:

Eh – oké, ik denk dat ik vanavond toch maar vegetarisch eet ☘#ofjeworstlust Een bericht gedeeld door Daphne (@daphne_deckers) op 23 Feb 2017 om 9:50 PST

Snap jij ook waarom? 😉

