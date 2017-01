Als we kijken naar de traktaties hier op de redactie dan lijkt het wel alsof er elke dag iemand jarig is. Maar er is één datum waarop er heel veel mensen in de wereld jarig zijn.

Volgens onderzoekers van de Harvard Universiteit is 16 september de meestvoorkomende verjaardag ter wereld. Op die datum werden de meeste baby’s geboren. Ze plaatsten de gegevens in een grafiek en zagen zo dat er vooral veel baby’s in de zomer en in de herfst geboren worden. En dan zijn er dus ook meer mensen jarig.

Nederland

Als we alleen naar Nederland kijken, is er een andere dag waarop de meeste mensen jarig zijn: 25 september. 50.000 Nederlanders vieren op deze dag hun verjaardag. Vier jij eerder in het jaar je verjaardag? Dat kan kloppen, want 10 april staat op de tweede plek. 🙂

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Dit meisje krijgt het beste verjaardagscadeau:



Nieuw: Libelle op WhatsApp! Meld je gratis aan.

LEES OOK:

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock.