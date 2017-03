Deze vrouw laat haar lokken al 20 jaar groeien: ”drogen duurt een dag”

De 27-jarige Aliia Nasyrova staat bekend als dé Rapunzel van Letland. En dan is niet voor niks: de lokken van Aliia zijn maar liefst 2,28 meter lang.

De vrouw is al twintig jaar bezig met het laten groeien van haar haren.

Dagje drogen

In het bijhouden van zo’n kapsel gaat natuurlijk wel wat werk zitten. Zo doet Aliia maar liefst 20 minuten over het wassen van haar haren. Kammen duurt een uurtje en drogen zelfs een volledige dag omdat de vrouw weigert een haardroger te gebruiken. Aliia knipt maandelijks zelf de puntjes bij, waarna ze haar kapsel nog eens onder handen laat nemen door een professionele kapper.

Ruimte in bed

Voor haar partner Ivan Balaban is haar kapsel inmiddels ‘onderdeel van de familie’. ”Als we samen in bed liggen, ga ik tegen de muur liggen zodat zij alle ruimte heeft. Ik wil haar haar echt niet beschadigen. Soms praat ik ook tegen de vlechtjes: als ze in de weg liggen, vraag ik vriendelijk of ze even kunnen opschuiven.”

Vakantieplannen

Dat zijn vrouw regelmatig raar wordt aangekeken op straat maakt Ivan niet uit, hij is vooral heel trots op het feit dat zijn vriendin weigert om de schaar er door te halen. Al is zo’n lang kapsel niet altijd handig. “Haar kapsel beïnvloedt zelfs onze vakantieplannen. Zo moeten we bijvoorbeeld altijd een dag extra vrijhouden om haar haar piekfijn in orde te brengen.”

Sprookjes

De haren van Aliia wegen maar liefst 2 kilo. “Dat is ongeveer evenveel als mijn kat, geen wonder dat mijn nek er soms last van heeft”, aldus Aliia. “Als kind liet ik mijn haar groeien omdat ik dat graag zag. De heldinnen uit die sprookjes gaven me inspiratie en ook mijn moeder hielp me erbij.”

Haatberichten

Wanneer Aliia naar buiten gaat doet ze altijd vlechten in haar haar. “Anders wordt het te gevaarlijk. Mijn haren reiken tot op de grond, thuis stap ik er al vaak genoeg op.” Op Instagram plaatst de vrouw regelmatig foto’s van haar kapsel. Toch krijgt ze niet alleen maar positieve reacties. ”Sommige mensen zeggen dat ik het moet afsnijden of verkopen, maar op zulke haatberichten reageer ik niet.”

Gratis producten

Aliia is gelukkig niet veel geld kwijt aan het bijhouden van haar kapsel. Zo krijgt ze regelmatig gratis verzorgingsproducten toegestuurd. Wél is de vrouw regelmatig slachtoffer van pesterijen .”Als kind ging ik mee naar het theater en daar heeft iemand een kauwgom in mijn haar geplakt. Een echte ramp, er zat niets anders op dan dat stukje weg te knippen.”

Toch denkt Aliia er niet over om de schaar er in te zetten. “Het is niet mijn droom om in het Guinness Book te raken, want dat record staat volgens mij op meer dan vijf meter. Maar hier in Letland zal wel niemand beter doen.”

Bron: Dailymail. Beeld: KIJK/The Sun