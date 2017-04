Bijzonder: foto van ‘ontmoeting’ prinses Diana en baby Charlotte

Kate Middleton wist bij de geboorte van dochtertje Charlotte één ding zeker: er zouden heel veel leden van de koninklijke familie naar haar pasgeboren dochter komen kijken. Maar één iemand zou nooit op kraambezoek komen: haar oma, prinses Diana, die in 1997 overleed na een auto-ongeluk. Fotograaf Lori vond dat zo hartverscheurend dat ze iets speciaals voor de kleine prinses besloot te doen.

Lori photoshopte prinses Diana in een foto die op 26 juli 2015 na de doop van Charlotte werd genomen. Het lijkt net alsof Diana eens even goed naar haar kleindochter kijkt. “Ik ben een beginner met Photoshop”, legt Lori uit in een interview. “Maar ik heb dit uit liefde gemaakt.” Of de familie het gephotoshopte beeld gezien heeft en wat ze er van vinden is niet bekend.

Bron: Little Things. Beeld: Country Living.