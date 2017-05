Ex-nazi Dick Woudenberg (88) vertelt wat hij na de oorlog heeft geleerd

Een bijzondere video van ex-nazi Dick Woudenberg gaat het internet over. In de video van Vrij Nederland vertelt de man wat hij leerde na de oorlog.

Van kleins af aan werd Dick Woudenberg, zoon van NSB-topman Hendrik-Jan Woudenberg, opgeleid aan de nationaal-socialistische Reichsschule. Na de bevrijding kwam hij terecht in een heropvoedingskamp omdat hij en zijn familie een besmet verleden hadden. Hij raakte in totale verwarring na de oorlog. Schuld en schaamte gingen zijn leven beheersen. Maar de informatie die hij vooral van Joodse zijde kreeg, verschafte hem een bijzonder inzicht. In de video van Vrij Nederland vertelt de man over het emotionele inzicht wat hij kreeg én de bijzondere les die hij hieruit leerde:

Bron en beeld: Facebook, Vrij Nederland.