‘Wie is de Mol’-deelnemer Diederik weet het zeker: dít moet de mol zijn

Volgende week is de finale van ‘Wie is de Mol’ en dit is een historische finale, want nog nooit eerder dachten alle drie de kandidaten dat iemand anders de mol is. Wetenschapper Diederik Jekel moest helaas net voor de finale het spel verlaten, maar denkt nu wel zeker te weten wie de mol is.

Dommer

Aan het AD vertelde hij dat hij zich in het spel dommer voordeed dan hij eigenlijk is. Maar wie denkt hij dat de mol is? Al vanaf het begin deelde hij een kamer met acteur Thomas Cammaert en hij kan zich niet voorstellen dat hij de mol is. “Als hij het is? Bravo. Dan heeft hij geen steek laten vallen”, zegt hij. Volgens Diederik móet Jochem wel de mol zijn. We moeten nog even geduld hebben tot komende zaterdag voor we het antwoord echt weten. Wie denk jij dat de mol is?

