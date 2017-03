Dieetadvertentie van Bridget zet kwaad bloed bij Linda

Net als Linda de Mol is ook Bridget Maasland gestart met haar eigen afvalrace. In een paginagrote advertentie in de Telegraaf prijst Bridget haar nieuwe dieetshakes aan, en daar is Linda allesbehalve blij mee.

De dieetadvertentie met Carlos Lens, de personal trainer van zowel Linda als Bridget, suggereert dat Linda het product ook gebruikt. Maar daar is volgens de presentatrice niets van waar. ”Ik wil juist geen enkel product promoten en gebruik dit zelf ook niet”, benadrukt Linda.

‘Gezond Verstand-dieet’

Hoe Linda haar dieet dan wél aanpakt? ”Gezonder, magerder, minder eten en meer sporten. Oftewel: het Gezond Verstand-dieet. En dus zeker geen sponsoring door een dieetproduct of -methode.”

Bron en beeld: Show.nl/Brunopress