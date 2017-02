Maggie (12) maakte zich zorgen om haar poes Shadow nadat ze het dier uit haar glas drinkyoghurt had gedronken. Omdat ze alleen thuis was, besloot ze de dierenarts om hulp te vragen in een aandoenlijk mailtje.

“Hallo, ik was gisteravond samen met mijn kat Shadow tv aan het kijken. Toen ik even niet oplette, heeft hij een paar slokjes van mijn aardbeiendrankje gedronken. Ik ben bezorgd, want hij heeft nog nooit melk of aardbeienmelk gedronken. Ik ben de enige die nu wakker is en ben maar 12,5 jaar, dus ik weet echt niet wat ik moet doen. Help mij alsjeblieft”, schrijft de 12-jarige.

De dierenarts van dienst vond het mailtje van Maggie zo schattig, dat ze besloot om het bericht op de website Igmur te delen. Ook voegde ze daarbij haar advies aan Maggie toe.

“Bedankt om zo’n verantwoordelijk baasje te zijn! Je hoeft je geen zorgen te maken. Melk is niet het beste drankje voor katten, maar in kleine hoeveelheden is het niet schadelijk”, schrijft Sarah. “Ik zou hem niet te vaak van je aardbeiendrankje laten proeven, maar voor één keer is het best oké.”

