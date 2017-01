De remake van ‘Dirty Dancing’ komt eraan!

‘Dirty Dancing’: grote kans dat je deze filmklassieker uit 1987 niet 1, maar wel 236 keer gezien hebt. Goed nieuws voor de echte fans, want in mei dit jaar verschijnt er een remake van deze all time favorite. Wij kunnen niet wachten!

Al zal het wel even wennen zijn dat Baby en Johnny niet meer door Jennifer Grey en Patrick Swayze gespeeld wordt…

Want in tegenstelling tot de in 2004 verschenen Dirty Dancing: Havana Nights blijven de karakters en de verhaallijn in deze remake van Dirty Dancing hetzelfde. Actrice Abigail Breslin (Baby) en Colt Prattes (Johnny) zullen nu de wereldberoemde ‘lift’ gaan maken. Debra Messing en Bruce Greenwood vertolken de rol van de ouders van Baby.

Dubbel zoveel liedjes

Opvallend aan deze nieuwe versie van Dirty Dancing is dat er 2 keer zoveel musicalliedjes in voorkomen. Zou meer echt beter zijn? Om dat te beoordelen moeten we nog even geduld hebben. De 3 uur-durende dansfilm wordt op 24 mei uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender ABC, maar wanneer de film in Nederland te zien zal zijn is nog niet bekend. Tot die tijd moeten we het hier mee doen…

LEES OOK:

VIDEO: (I’ve had) the time of my life…

Bron: Good Housekeeping, Womans Daily. Beeld: ANP