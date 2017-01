Zó zien de dochters van Humberto Tan er nu uit

Presentator Humberto Tan is een aantrekkelijke verschijning en ook zijn vrouw Ineke is een prachtige vrouw. En dochters Isa (18) en Julia (15)? Die hebben die goede genen doorgekregen. Het waren in 2011 (zie bovenstaande foto) al beauty’s, maar nu helemaal!

VIDEO: Humberto Tan komt verrassend uit de hoek.

Dochter Isa ging onlangs nog als ambassadeur voor Plan Nederland op reis en zusje Julia timmert via Youtube al voorzichtig aan de weg om een carrière als tv-ster op te bouwen. Ook nam ze samen met haar vader deel aan het programma Dance, dance, dance. Isa en Julia hebben ook nog een broertje, Benjamin.

Beeld: ANP