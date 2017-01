Docent pleegt zelfmoord door van schoolgebouw in Den Bosch te springen

Een tragische gebeurtenis op een school in Den Bosch vanmorgen: een docent pleegde zelfmoord door van het dak van de school te springen.

Het ongeval vond plaats aan het einde van het tweede lesuur, een moment waarop veel leerlingen de school binnen wilden gaan. Hierdoor zijn er waarschijnlijk leerlingen getuige geweest van de zelfmoord van de leraar. De leerlingen van deze school werden vanochtend nadat ze het nieuws gehoord hadden, opgevangen door de andere docenten en krijgen slachtofferhulp. Het terrein van de school werd al snel afgezet, de politie wil verder niets bekend maken over het incident.

Enorme impact

In een reactie vertelt de rector van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch dat de gebeurtenis een enorme impact op de school heeft en dat er meteen een bijeenkomst voor leerlingen is georganiseerd en dat ouders zijn gebeld om hun kinderen van school te komen halen. De komende dagen blijft er hulp voor de leerlingen op school beschikbaar. Of er kinderen getuigen zijn geweest, wil de rector niet bevestigen.

Bron: HartvanNederland.nl. Beeld: ANP.