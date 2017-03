“Gelukkig nam mijn dochter afstand van haar vriend die de boel kort en klein sloeg”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Ziva’s oma, die hartstikke trots is op haar dochter die eindelijk afstand nam van haar vriend die de boel kort en klein sloeg.

Gelukkige moeder én oma

“Vorig jaar kwam Ziva Alida Marie via een keizersnee ter wereld: de prachtige dochter van mijn 38-jarige prachtige dochter. Toen mijn dochter klein was, zei ze altijd moeder te willen worden van veel kinderen. Jammer genoeg koos ze op vijftienjarige leeftijd de verkeerde vriend en bleef ze ruim twintig jaar volhouden dat zij ervoor zou kunnen zorgen dat het ooit goed met hem zou gaan. Een vriend die alles deed wat niet mocht. Een vriend die in de gevangenis belandde. Een vriend die de boel kort en klein sloeg en ook mijn dochter niet spaarde. Intussen was zij verpleegkundige geworden op de afdeling verloskunde, zodat zij haar liefde voor kinderen toch kon overbrengen. Totdat mijn dochter afstand nam van haar vriend en ruim twee jaar geleden via een vriendin een heel aardige man leerde kennen. Met deze man heeft mijn dochter nu die prachtige dochter. En ik prijs me, als moeder van mijn dochter en oma van Ziva, heel gelukkig.” – Oma van Ziva

Beeld: iStock