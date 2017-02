Zó ziet het 4-jarige dochtertje van Gisele Bündchen eruit

Als dochter van topmodel Gisele Bündchen en een vader die er ook best appetijtelijk uitziet, moet je wel goede genen meegekregen hebben.

Normaal gesproken staat de 4-jarige Vivian Brady niet vaak in de spotlights met haar moeder, maar afgelopen weekend maakte het gezin een uitzondering voor de Superbowl en waren de ogen voor even ook op de kleine Vivian gericht. Vivian is het tweede kindje van Gisele Bündchen en haar man Tom Brady, in 2010 kregen ze zoontje Benjamin. En wat een plaatje is het meisje:

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.