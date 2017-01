Meisje is geschokt door kerstcadeau van moeder

Toen Shelby Donovan deze kerst in het bijzijn van haar familie een cadeau uitpakte, moest ze even slikken. Want had haar moeder haar nu echt een roze sekspeeltje als kerstcadeau gegeven?

”Ik staarde er een hele tijd naar en probeerde te bedenken wat het nog anders kon zijn dan een seksspeeltje,” vertelt de tiener uit New Orleans tegen The Huffington Post. ”Want wie wil dat zeggen waar iedereen bij is? Niemand.”

Bekerhouder

Wat bleek? Het was helemaal geen seksspeeltje. Shelby bleek het cadeau ondersteboven vast te hebben. ”Het is een hele handige bekerhouder,” legde haar moeder uit tot grote hilariteit van de familie. Haar familie begon voorzichtig te lachen. Shelby: ”Mijn moeder kreeg eindelijk ook door waar we om lachten, dus toen zei ze: Wat denk je? Dat ik je echt een dildo voor kerst zou geven?”

Bron: The Huffington Post. Beeld: Twitter/Shutterstock.