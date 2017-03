Zó ziet de dochter van Linda de Mol er nu uit

Linda de Mol deelt veel informatie over haar privéleven (inclusief haar gewicht in de video), maar haar kinderen zijn niet vaak met haar in het openbaar te zien. Haar dochter Noa is inmiddels 17 jaar en al een echte jongedame.

In haar eerste huwelijk met regisseur Sander Vahle kreeg Linda 2 kinderen: zoon Julian en dochter Noa. Julian is inmiddels al 19 jaar oud en studeert aan het conservatorium in Amsterdam en de 17-jarige Noa woont nog bij haar moeder en vriend Jeroen. De goede looks zitten duidelijk in de genen:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Beaumonde.nl. Beeld: ANP.