Wauw! Zo ziet de dochter van Quinty Trustfull eruit

Gisteren deelde presentatrice Quinty Trustfull trots een foto op Instagram van haar dochter Moïse (21). Wat een prachtige vrouw!

Dat de presentatrice trots is, dat snappen we heel goed. Moïse is actrice, maar ook eigenaresse van haar eigen bedrijf By Moise, een webwinkel met zelfgemaakte juwelen.

Dit is de foto die Quinty gisteren met ons deelde:

Kijk ze knap zijn!! @mtrustfull @robbertrodenburg. #Première #Storm #friends #actors #pretty #daughter Een foto die is geplaatst door Quinty Trustfull Official (@qtrustfull) op 16 Jan 2017 om 10:52 PST

En wij zijn natuurlijk ook even snel naar Moïses eigen Instragramaccount gegaan om te spieken:

Werk dagje #excitingstuff Een foto die is geplaatst door Moïse Trustfull (@mtrustfull) op 17 Jan 2017 om 1:29 PST

Zo’n beker willen wij ook wel trouwens:

Deze te gekke Starbucks beker staat weer online! Laat ‘m maken met je eigen naam en soort drank! @bymoise Een foto die is geplaatst door Moïse Trustfull (@mtrustfull) op 5 Jan 2017 om 8:55 PST

Enne… Iets met twee druppels water:

Happy New hair! Dank liefste @marhermans Een foto die is geplaatst door Moïse Trustfull (@mtrustfull) op 2 Dec 2016 om 2:47 PST

Tja en toen vonden we deze ook nog. Wat een mooi paartje zo samen, moeder en dochter:

Benieuwd naar de rest van het gezin? Bekijk dan deze video, waarin Quinty al voorspelde dat Moïse op een dag haar eigen bedrijfje zou gaan hebben:



Beeld: BrunoPress