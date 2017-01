Zó ziet de dochter van tv-kok Rudolph van Veen eruit

Wie zou nou niet de dochter van tv-kok Rudolph van Veen willen zijn? Wij zien elke dag tafels met de heerlijkste gerechten en taarten voor ons. De enige gelukkige is toch echt Doris.

Doris is de dochter van Rudolph van Veen uit zijn 1e huwelijk. In 2012 werd Rudolph voor de 2e keer vader van zoontje Ralph die hij kreeg samen met zijn huidige vriendin Simone. Doris is inmiddels al 20 jaar oud en woont in, met haar eigen woorden, de mooiste stad van Nederland: Tilburg. Ze studeert communicatie en houdt daarnaast, net zoals haar vader, heel erg van toetjes.



Beeld: ANP