Dochter (9) stopt heel schattige verrassing in koffer van vader

Voor kleine kinderen kan het soms zwaar zijn als een of beide ouders op reis moeten voor werk. Zo ook voor de 9-jarige Tate. Haar vader moest voor werk een paar dagen naar New York, maar als verrassing stopte ze een heel schattig briefje in zijn koffer.

Haar vader vond het briefje toen hij tijdens zijn zakenreis zijn koffer opende. “Lieve papa”, begon het handgeschreven briefje dat op een olifantenknuffel geplakt zat. “Je mag Dombo lenen, ik hou van je, goedemorgen, welterusten, slaap lekker, ik hou van je van hier tot aan de maan en terug. En wil je een souvenir voor me meebrengen? Liefs, Taterot.”

Souvenir

Dombo is de lievelingsknuffel van Tate (haar echte naam), dus hoe schattig is het dat zij hem uitleent aan haar vader… Als bedankje nam haar vader een grote ‘I <3 New York’-teddybeer mee als souvenirtje.

Bron: Metro. Beeld: Reddit