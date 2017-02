Zó zien de dochters van Angela Groothuizen er nu uit

Zo klein als op deze foto zijn de dochters van Angela Groothuizen niet meer. De 2 meiden zijn inmiddels al 20 en 18 en zien er nu zo uit.

Azië

Angela’s oudste dochter Nona kwam deze week nog in het nieuws omdat ze in een Thais ziekenhuis lag met een maaginfectie. Inmiddels is ze gelukkig weer wat opgeknapt en ontslagen uit het ziekenhuis. Angela en haar man Rob en dochters Nona en Lola waren op vakantie in Azië. Hoewel de meiden er heel anders uitzien dan hun moeder zie je toch duidelijk dat het haar dochters zijn:

Guess who got their hair cut! #me #sohappy Een foto die is geplaatst door Nona (@nonatijger) op 12 Jul 2016 om 4:55 PDT

Lekker met mijn mami (en papi) in vinkeveen. Misschien later nog even zwemmen. #familia #genieten #geenschoolmeer Een foto die is geplaatst door Nona (@nonatijger) op 28 Jun 2016 om 7:02 PDT

❤ Een foto die is geplaatst door Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) op 1 Jan 2017 om 7:37 PST

omringd door lichtjes en eten #blijeLola #osaka #japan Een foto die is geplaatst door Lola Mooij (@lolasalome) op 27 Jul 2016 om 8:11 PDT

