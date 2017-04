Dodelijk ongeval door sex achter het stuur: man krijgt 5 jaar cel

De 33-jarige Amerikaan Matthew moet 5 jaar de cel in doordat hij schuldig is bevonden aan een ongeval waarbij zijn vrouw Amanda overleed. Hij zat dronken achter het stuur, reed veel te hard en negeerde stopborden, waarna hij een kanaal in reed.

En dat was niet het enige: terwijl dat gebeurde, dat zijn vrouw naakt boven op hem. Het ongeluk gebeurde al in maart 2014. Afgelopen week kwam de zaak voor de rechter. Amanda was op de bewuste avond voor het eerst sinds de geboorte van hun tweede kindje weer op stap. Ze bezochten een concert, waarbij ze flink wat dronken. Toch besloot Matthew terug te rijden. Halverwege hun rit kroop zijn vrouw op zijn schoot, aldus Matthew. Meer weet hij niet meer: toen hij wakker werd, zag hij het levenloze lichaam van zijn vrouw naast hem liggen.

Tragisch

Uit onderzoek blijkt dat Matthew veel te hard reed, zich niks aantrok van waarschuwingsborden en bovendien dronken én stoned was. Het gevolg: hij reed zo hard op een kanaal af, dat hij zelfs tegen de overkant aanknalde. Amanda overleed daarbij en laat 2 kinderen van 12 en 3 achter. De rechter noemde het een van de meest tragische zaken die ze ooit had meegemaakt en legde hem 5 jaar cel op. Wat er met de kindjes gebeurt, is niet bekend.

Bron: New York Post. Beeld: Facebook, iStock