Donald Trump wordt voor de negende keer opa

Eerder vandaag was de eventuele verhuizing van Melania het gesprek van de dag (zie video), maar nu neemt zoon Eric Trump het nieuws over.

Op Twitter maakte Eric vanmiddag het grote nieuws bekend: “Lara en ik zijn heel blij dat we een jongen aan de familie mogen toevoegen in september”, schrijft hij. En daar is niet alleen het stel heel blij mee, vader Donald Trump was zo blij met het nieuws dat hij voor de achtste keer opa wordt dat de familie bang was dat hij het al eerder in een persconferentie bekend zou maken.

Naam

Het is het eerste kindje voor Eric en zijn vrouw Lara. In een interview met People vertelt Eric zelfs al over een eventuele naam voor het kindje: “We vinden de naam Charlie erg leuk, maar zo heet de hond al, dus dat valt af”, vertelt hij. Op de naam moeten we waarschijnlijk dus nog even wachten tot de geboorte van de kleine Trump.

.@LaraLeaTrump & I are excited to announce that we are adding a boy to #TeamTrump in September. It’s been an amazing year. We are blessed! pic.twitter.com/ENrhdxdziA — Eric Trump (@EricTrump) 20 maart 2017

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.