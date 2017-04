Donald Trump heeft hele opmerkelijke eis voor staatsbezoek aan Engeland

Het staatsbezoek van Trump aan Engeland vindt pas in oktober plaats, maar er is nu al ophef ontstaan over het bezoek.

De Amerikaanse president heeft namelijk een nieuw punt aan zijn eisenlijstje toegevoegd. Trump eist dat een ritje in de gouden koets van The Queen onderdeel van moet programma moet zijn. Zijn liefde voor goud (zie video) neemt nu wel ernstige vormen aan.

Beveiliging

In Engeland zien ze het idee van dat ritje niet zo zitten. Het bezoek van Trump aan Engeland is nu al een van de grootste beveiligingsoperaties ooit. Er worden grote protesten verwacht tegen Trump en daarom zouden de veiligheidsdiensten hem liever in een beveiligde auto dan in een koets vervoeren. Wordt vast nog vervolgd…

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.